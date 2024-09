Urlano basta al discorso del vescovo alla festa patronale di Brindisi monsignor Intini rinuncia all’omelia | Scelgo di tacere

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) «Accogliamo nel silenzio la parola di Dio, ch è stata seminata nei nostri cuori». Con queste paroleGiovanniha chiuso domenica 1 settembre la brevissima omelia della messa pontificale dei santi patroni di, San Lorenzo e San Teodoro d’Amasea. «Per non stancare anche voi stasera come ho stancato gli ascoltatori di ieri sera – non vorrei che qualunque altro gridasse “!” – ho pensato stasera di». I mugugni di sabato Per comprendere il fatto bisogna fare un passo indietro,sera di sabato 31 agosto. Durante i festeggiamenti per ladella città erano previsti gli interventi del sindaco (di otto minuti) e dell’arci. Ma le lamentele per la lunghezza del, circa 18 minuti, interrompono più volte le parole dele.