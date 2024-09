Tv in lutto addio all’attore dell’amata serie

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 2 settembre 2024) È morto a 51 anni l'attore americano Obi Ndefo. A darne notizia è stata la sorella Nkem in unadi post. "Obi Ndefo è venuto a mancare mercoledì mattina in un ospedale di Los Angeles. Il cuore di Obi non ha retto la sua infinita battaglia contro l'ortoressia, un disturbo alimentare", ha scritto. In molti non lo ricordano, ma è stato protagonistaTV degli anni 90. "Con il cuore spezzato per la perdita del mio fratellino e la consapevolezza che finalmente è in pace" è il breve messaggio che sua sorella Nkem ha scritto sulla pagina Facebook insieme a una foto di entrambi sorridenti.