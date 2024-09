Truffe online aumentano i casi di conti correnti svuotati

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 2 settembre 2024) In Italia, e in Puglia in particolare, si fanno sempre più frequenti lein Rete e l’allarme per iè in costante crescita. Numerosi cittadini si sono ritrovati con il proprio conto corrente svuotato senza alcun preavviso, vittime diinformatiche sempre più sofisticate. Questo fenomeno sta colpendo duramente la regione, lasciando molte persone in difficoltà economica e generando un senso di insicurezza diffuso. Phishing e smishing Le tecniche più comuni che i truffatori utilizzano sono il phishing e lo smishing. Nel caso del phishing, i pirati informatici inviano alla vittima della truffa email che sembrano provenire da istituzioni finanziarie affidabili. E chiedono di fornire informazioni sensibili come password e codici di accesso.