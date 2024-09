Solite frasi vuote dell’Assessore ambiente e salute restano sotto attacco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Arezzo, 2 settembre 2024 – “.” Nota del consigliere comunale Michele Menchetti. “Non basta farsi fotografare vicino a un albero per sembrare attenti all’. Anzi, nei panni dell’albero mi preoccuperei per la vicinanza. Questa Amministrazione ritiene, oppure no, che tutte le situazioni da me citate possano costituire un potenziale rischio per l’e ladei cittadini? Ovviamente potrebbero essere un potenziale pericolo per coloro che abitano nel territorio, ossia gli aretini, e non per chi come l’assessore vive ben lontano da Arezzo. Poco importa, come dice l’Assessore, se gli interventi sono proposti da altri enti: il Comune dovrebbe tutelare sempre in primis lapubblica e l’in cui viviamo.