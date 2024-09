Sofia di Svezia incinta del quarto figlio | l’annuncio ufficiale

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024)die suo marito Carlo Filippo aspettano il. Il Royal Baby nascerà a febbraio 2025 e sarà ottavo in linea di successione. Il Palazzo ha datodiaspetta ilDunque, la Principessaper la quarta volta. Nel messaggiorilasciato dal Palazzo si legge: “Le Loro Altezze Reali il Principe Carlo Filippo e la Principessasono lieti di annunciare che la Principessa aspetta il loro”.della gravidanza Il messaggio prosegue con alcuni dettagli sulla gravidanza: “La Principessasi sente bene e la nascita è prevista per febbraio 2025. Durante l’autunno non sono previsti cambiamenti nel programma pubblico della Principessa”.