Serie A | Juventus-Roma 0-0 un big match senza emozioni

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 2 settembre 2024)si annullano in una partita povera di occasioni. Thiago Motta mantiene la vetta, mentre De Rossi ottiene un punto prezioso dopo la sconfitta contro l’Empoli. Il bigdi giornata trafinisce a reti inviolate, in una partita priva di grandie con poche occasioni degne di nota. I bianconeri di Thiago Motta riescono comunque a prendersi la vetta della classifica, raggiungendo a quota 7 punti l’Inter, il Torino e l’Udinese, vittoriosa sul Como. Thiago Motta mantiene ancora una volta la porta inviolata, ma non riesce a fare tre su tre, mentre ladi De Rossi si rialza dopo la sconfitta interna contro l’Empoli.