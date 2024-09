Qui Atalanta Gasperini benedice la sosta La Dea prova a recuperarne sette

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Benedetta laper l’. Arrivata nel momento migliore. Due settimane per recuperare alla causa 6-7 giocatori la cui assenza ha pesato tantissimo nelle ultime due sconfitte contro il Torino e l’Inter. In realtà da domani la Dea si allenerà con soli 12 giocatori su 24, metà dell’organico. Si questi tre sono i portieri, ma quelli rimasti a disposizione di- che integrerà gli allenamenti con i giovani della Under 23 di serie C - sono quelli più sotto la lente di ingrandimento, per motivi diversi. In settimana, gradualmente, dovrebbe tornare in gruppo Sead Kolasinac, fermo dalla finale di Varsavia per un problema al flessore: il suo rientro, di fatto, blinda ed equilibra la difesa, che senza di lui ha preso sei gol nelle ultime due partite.