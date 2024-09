Prato tutto pronto per la grande notte del Reggae

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 - In una Piazza Duomo che sarà Giamaica per una. Settembreè Spettacolo presenta infatti un doppio concerto di due fra i migliori gruppieuropei. Una serata sicuramente imperdibile per gli amanti del genere: il 3 settembre sulstage del Festival pratese, si potranno ascoltare, nella stessa sera, Alborosie e Africa Unite. Alborosie, artista di origini italiane, ex leader e fondatore della bandNational Tickets, naturalizzato giamaicano, è considerato “ ’l’italiano re di Giamaica”, dove si è trasferito ormai da anni per vivere pienamente la filosofia, genere musicale che "gli ha insegnato come essere una persona migliore”.