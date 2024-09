Perché il nuovo cellulare di Barbie non va online?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 2 settembre 2024) È naturalmente rosa, firmato da HMD Global, e porta la scrittasulla scocca pieghevole. Il, realizzato in collaborazione con Mattel, fa chiamate e permette di inviare sms, ma non va. Tutto questo per favorire il più possibile un digital detox. Soprattutto, per ragazze e ragazzi. Negli ultimi anni, soprattutto sul mercato anglosassone, i cosiddetti dumbphone (qui vi spieghiamo cosa sono), hanno conosciuto un vero e proprio boom, soprattutto tra le e gli under 20. Una tendenza cresciuta in anni che invece ci vogliono iperconnesse e ipeconnessi, anche per prendere le distanze dalla raggiungibilità costante. Ilphone ha un design vintage molto bello con apertura a conchiglia (ricordate gli StarTAC?), il dispositivo ideato dal produttore finlandese ha un tastierino numerico e un display interno a colori di 2,8 pollici.