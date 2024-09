Osimhen dal Napoli al Galatasaray in prestito | quanto risparmiano gli azzurri

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il calciatore Victorlascerà dopo diverse trattative fallite il. Nelle ultime ore la squadra partenopea avrebbe raggiunto un accordo con i turchi delper unsecco, quindi senza costi aggiuntivi, dell’attaccante nigeriano per la prossima stagione. Si attende solo l’esito delle visite mediche e la firma, anche se il mercato turco chiude soltanto il 13 settembre. La vicenda diha caratterizzato l’intero calciomercato estivo del. L’attaccante aveva rinnovato il proprio contratto, che scade ora nel 2026, con la prospettiva di essere venduto a caro prezzo in questa sessione di mercato. Tutte le tracce però sono risultate in un nulla di fatto e, con il giocatore di fatto fuori rosa, ilha dovuto ricorrere a una soluzione dell’ultimo minuto per risparmiare almeno lo stipendio.