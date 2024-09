La Promessa spoiler | colpi di scena inaspettati addii fughe e nuovi amori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tutto sta per cambiare: il pubblico deve prepararsi a svolte inaspettate. Lagarantisce suspense ed emozioni. La fiction iberica ha macinato consensi fino a divenire una delle più amate dei telespettatori di Canale 5. In tantissimi quotidianamente si riversano in rete per scorgere dettagli circa le anticipazioni. Ecco dunque cosa devono aspettarsi i fan. Nella puntata precedente, andata in onda il 2 settembre 2024, Maria finalmente ha scoperto chi è il suo rapitore. Si tratta di Valentin, il giovane ossessionato da lei l'ha rapita e condotta in una grotta, cercando di farla innamorare. Leonor ha visto Curro e Martina baciarsi, dunque ha scoperto il loro segreto. Prima però che la coppia si accorgesse di lei, Maria è andata via in silenzio.