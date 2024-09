Israeleostaggi | verso sciopero generale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 3.15 Il principale sindacato israeliano ha indetto unoa livello nazionale dopo che i soldati hanno recuperato i corpi di sei ostaggi uccisi nella Striscia di Gaza. In serata, decine di migliaia di israeliani si sono riuniti nelle strade di Tel Aviv e di altre città per protestare contro il governo e chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi i cui corpi sono stati recuperati sabato "in un tunnel sotterraneo nella zona di Rafah, nel sud di Gaza", ha dichiarato l'esercito.