Hannah Betts esperta di bellezza svela la parte del corpo che invecchia davvero | non sono le rughe a zampe di gallina!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024)diladelche: nonledi! C'è chi si dimentica dei piedi, ma attenzione, potrebbero rivelare più di quanto credete! Si parla sempre delle mani che posre gli anni di una persona, ma avete mai pensato ai piedi? Spesso trascurati, i piedino anch'essi e con il tempo la pelle può diventare secca e mostrare segni evidenti dell'età. Per questo, trattamenti specifici e cure adeguateessenziali per mantenerli belli e in salute. Non pensateci solo quando arriva l'ora di sfoggiare sandali e infradito; la cura dei piedi è una buona pratica tutto l'anno. Questo è particolarmente vero quando si passa la soglia dei 50 anni, età in cui la pelle inizia a dare segnali più marcati dimento.