Famoso calciatore e influencer sono gay e hanno una relazione? Fabrizio Corona la spara grossa

(Di lunedì 2 settembre 2024)ha da sempre una parola per tutti, sia buona che pessima che sia. Di recente, l’ex Re dei Paparazzi ha dichiarato che une un notosiano gay e che stiano insieme. Di chi stiamo parlando?ha rivelato questi dettagli durante il podcast Gurulandia di avere delle informazioni scottanti su une un noto: i due, che sui social si mostrano amici da anni insieme alle loro rispettive famiglie, in realtà starebbero insieme! Insomma, fra i due uomini non ci sarebbe solo un rapporto fraterno, ma anche un legame speciale che andrebbe ben oltre la semplice amicizie. Protagonisti di queste dichiarazioniClaudio Marchisio,exdella Juventus, e Mariano Di Vaio, notoda quasi 8 milioni di followers.