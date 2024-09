De Minaur-Thompson oggi in tv | orario canale e diretta streaming ottavi US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 2 settembre 2024) Alex Dese la vedràcontro Jordannel match valido per glidi finale degli US. Sarà derby australiano per un posto nei quarti di finale. Dedopo l’infortunio patito a Wimbledon che lo ha costretto a saltare non solo i Giochi Olimpici, ma anche tutti i tornei di preparazione agli US, pare tornato subito in forma. Il tabellone non è stato impossibile, con Giron, Virtanen ed Evans sulla sua strada, ma in particolare il primo turno contro lo statunitense poteva rappresentare un ostacolo complicato dopo due mesi di stop.sta giocando un gran torneo e non ha ancora perso un set tra Lestienne, Hurkacz e Arnaldi. I precedenti, però, dicono 4-1 in favore dell’attuale n°10 ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI Dee Thopson scenderanno in campo come 4°match dalle 17:00 italiane sul Louis Armstrong Stadium.