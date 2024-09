Davide Dall’Asta premiato con l’onorificenza Amici del Cinema

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di lunedì 2 settembre 2024)condelriceve il premio “del” durante lo Starlight InternationalAward Il 2 settembre, in occasione dello Starlight InternationalAward, uno degli eventi più significativi e attesi dell’81ª edizione del prestigioso Festival deldi Venezia, l’imprenditoreè stato insignito del rinomato premio “del”. Il comitato ha conferito questo importante riconoscimento aper il suo straordinario contributo in ambito filantropico e per il suo impegno in numerose iniziative benefiche. Il premio, parte integrante dello Starlight InternationalAward, è riservato a personalità di spicco che si distinguono non solo per il loro successo professionale, ma anche per il loro impatto positivo sulla società.