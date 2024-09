Civitavecchia auto in fiamme vicino a una scuola | paura in centro

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Cronaca – Una Ford Fiesta è stata avvolta dallea una, ma l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori. Questa mattina, poco prima delle 10, un incendio ha causato momenti diin via Borghese, neldi. Una Ford Fiesta è stata improvvisamente avvolta dallenei pressi di una, suscitando preoccupazione tra i residenti e i passanti. L’allarme è stato lanciato immediatamente, e i vigili del fuoco disono accorsi sul posto, riuscendo a domare rapidamente l’incendio. Grazie al loro intervento tempestivo, lenon si sono propagate alle numeroseparcheggiate nelle vicinanze, evitando così danni maggiori. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che ha avviato i rilievi per determinare le cause dell’incendio.