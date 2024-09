C’è del marcio in Lombardia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) C'è delin. E non mi riferisco solo alle infiltrazioni di 'ndrangheta & C. o all'evasione fiscale ma allo sfruttamento (schiavitù?) dei lavoratori soprattutto stranieri e magari con i documenti non proprio in regola. Lo strumento è noto: si chiama caporalato e per qualcuno è sinonimo del lavoro in campagna al Sud. Invece vive e prospera benissimo anche da noi, anzi. Un caso, forse non l’ultimo, a Lodi dove, secondo gli inquirenti, un imprenditore agricolo utilizzava manodopera irregolare per la coltivazione e la raccolta di ortaggi. Ai lavoratori, tutti extracomunitari, invece delle 169 ore mensili previste dal contratto nazionale del lavoro, ne erano imposte anche 512. Sfruttamento puro nel profondo Nord, roba da padroni di cent'anni orsono non da moderni imprenditori o datori di lavoro.