Audi Q5 atto terzo per il Suv tedesco – FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ci sono dei modelli che, per via della loro importanza strategica, i costruttori di auto non possono permettersi di sbagliare: uno di questi è l’Q5, fra le best seller del car maker. Un’automobile che si rinnova da cima a fondo, ma senza “pericolosi” stravolgimenti. Per questo la terza generazione della Suv – pur diventando più atletica nelle forme – punta sulla continuità stilistica col modello uscente, attingendo ad ampie mani dal corredo tecnico e tecnologico della nuovaA5, con cui condivide piattaforma, meccanica e impostazione interna. A proposito di impostazione interna, è proprio nell’abitacolo che la Q5 si rinnova più approfonditamente, puntando forte sulla digitalizzazione.