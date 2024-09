Atletica Gianmarco Tamberi atteso al Palio della Quercia 2024 | i big italiani in gara a Rovereto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pochi giorni dopo il deludente terzo posto del Golden Gala a Roma,domani (martedì 3 settembre, dalle ore 20.10) in pedana aper ilCittà, edizione numero 60 del meeting su pista più antico d’Italia confermato anche quest’anno da World Athletics come tappa del circuito Continental Tour Silver. Gimbo rappresenta sicuramente la stella più luminosa di un cast di medio-alto livello internazionale in cui figurano anche altri azzurri di primo piano. Sempre nelladi salto in alto vedremo infatti in azione Stefano Sottile, quarto ad un soffio dalla medaglia con il personale (2,34 metri) alle Olimpiadi di Parigi, oltre al promettente Manuel Lando.