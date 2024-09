AfD trionfa in Turingia netta sconfitta per Scholz | Chiaro mandato per governare

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 2 settembre 2024) Per la prima volta nella sua storia, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD) ha vinto un'elezione regionale, imponendosi come primo partito nello Stato orientale dellacon circa il 33% dei voti. Nella vicina Sassonia, l'AfD è la seconda forza, di poco alle spalle dell'Unione Cristiano-Democratica (Cdu).ladei partiti della coalizione di governo, tra cui i Socialdemocratici (Spd) del cancelliere Olaf, i Verdi e i Liberali Democratici (Fdp).Stando ai risultati preliminari diffusi dopo lo spoglio delle schede, inl'AfD ha ottenuto il 32,8% dei voti, seguito dalla Cdu con il 23,6%, mentre il partito della sinistra di Sahra Wagenknecht (Bsw) ha ottenuto il 15,8% dei consensi. I socialdemocratici sono riusciti a entrare in parlamento con il 6,1% dei voti, mentre i Verdi e l'Fdp non hanno superato la soglia del 5%.