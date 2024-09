Venezia 81 quarto red carpet della Mostra del cinema | ecco tutti i look delle star

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ottantunesima edizioneInternazionale d’artetografica diha aperto i battenti mercoledì 29 agosto. L’evento, tanto atteso dal jet set di tutto il mondo, si sta svolgendo- come di consueto – al Lido fino a sabato 7 settembre 2024. Madrinakermesse è l’attrice e moitaliana molto amata anche in Francia grazie all’intensa interpretazione di Dalila Sveva Alviti. A presiedere la giuria internazionale del concorso l’attrice francese Isabelle Huppert. Nel corsoquarta giornatadeldisono stati proiettati in anteprima mondiale il primo film italiano in Concorso Campo di battaglia di Gianni Amelio, ambientato durante la Prima Guerra Mondiale. Nel cast Alessandro Borghi. Poi The Order di Justin Kurzel con Jude Law e Nicholas Hoult e Leurs Enfants Après Eux di Zoran e Ludovic Boukherma.