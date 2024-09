Troppa Cento per Ferrara Ma il test serve a entrambi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) sella106 adamant67 SELLA : Tamani ne, Ramponi, Tanfoglio, Henderson 15, Alessandrini 10, Berdini 14, Delfino 5, Moretti 8, Sperduto 15, Davis 24, Benvenuti 6, Nobile 7, Minelli 2. All. Di Paolantonio. ADAMANT: Dioli 3, Cazzanti, Sackey 3, Drigo 13, Santiago 10, Tio 6, Yarbanga 7, Solaroli 2, Turini 14, Ballabio 7, Braga, Marchini 2. All. Benedetto. Parziali: 24-16; 24-17; 27-11; 31-23. Buonper entrambe le squadre alla Baltur Arena, con la Sellache fa vedere buone cose e sembra già in una discreta condizione fisica, mentrealla lunga distanza ha pagato sul piano fisico e delle tossine spese in queste prime due settimane di lavoro.