Traffico Roma del 01-09-2024 ore 18 | 30

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione nessuna segnalazione di rilievo per quanto riguarda ilin città anon molti gli spostamenti in queste ore sulla A1Napolirallentato tra uscita Ceprano e Valmontone in direzione della capitale sulla diramazioneSud si sta in coda pertra l’uscita di Torrenova è il raccordo anulare rimaniamo fuori del raccordo sulla Pontinarallentato tra Castelno e lo svincolo Pratica di Mare direzione del raccordo Torniamo in città fino alle ore 22 per le esibizioni dei Carabinieri a cavallo chiusa alla corsia preferenziale di Lungotevere Aventino tra via Santa Maria in cosmedin piazza dell’emporio nei due sensi di marcia e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.