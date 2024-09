Raccolta dei rifiuti a singhiozzo | Problema anche in altri Comuni Abbiamo sollecitato la soluzione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Discariche sul territorio di Arcola: "Ci sono stati problemi come inle sostituzioni del personale assente per malattia, infortunio o ferie, vera ragione dei problemi". L’assessora all’Ambiente Camilla Monfroni risponde con i dati ai consiglieri di opposizione che hanno evidenziato una situazione di criticità sulla, "Nel 2013 ladifferenziata del comune era al 20,72 per cento mentre già l’anno successivo con il nuovo servizio passava al 51,07. Nel 2023 siamo arrivati al 77,7 e addirittura nei primi sei mesi di quest’annosfiorato l’80 per cento.