Quando la prossima gara di MotoGP? GP San Marino 2024 | programma Misano orari tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Il Motomondiale si appresta a fare ritorno in Italia, dove si stanzierà a lungo. Difatti, le magagne organizzative che hanno portato alla cancellazione dell’appuntamento indiano e di quello kazako, hanno generato la necessità di un recupero, la cui forma sarà un double header aAdriatico. Il primo dei due eventi ospitati dall’autodromo romagnolo sarà il Gran Premio di San, che avrà luogo da venerdì 6 a domenica 8 settembre. Si tratta del GP “originale”, quello fissato in calendario già dall’inizio della stagione. Non ci sarà dunque alcuna pausa tra il GP d’Aragona appena andato in archivio e lacompetizione. Viceversa, avremo un weekend di respiro prima del Gran Premio di Emilia Romagna. Di quello, però, ci si occuperà a tempo debito. Al momento ci si focalizza sul GP di Sane sul modo di vederlo in TV.