Più spostamenti e caldo intenso Così sono aumentati i contagi

(Di domenica 1 settembre 2024) Aumento della mobilità, cambiamenti climatici, sottovalutazione della prevenzione. C’è il mix di questi fattori dietro l’aumento della circolazione e delle infezioni da virus tropicali. Lo sottolinea Francesco Castelli, infettivologo, primario in Asst Spedali Civili nonché rettore dell’Università degli studi di Brescia. "L’aumento di casi – spiega – dipende da due fenomeni. C’è l’aumento della mobilità umana, di persone che viaggiano per lavoro, studio, vacanza. Il secondo aspetto riguarda i cambiamenti climatici, che fanno sì che alcune tipologie di malattie infettive siano in aumento, perché con la crescita delle temperature aumenta l’intensità e la concentrazione dei vettori cheinfetti". C’è poi una certa disattenzione rispetto alla prevenzione. "Aumentano i viaggi, ma non la consapevolezza della necessità di fare prevenzione nella nostra popolazione.