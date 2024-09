Niente da fare per Claudia Cretti | l’atleta di Costa Volpino sconfitta nella finalina per il bronzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 1 settembre 2024) Parigi. La gara più attesa perbergamasca di, all’esordio paralimpico:daperche non è riuscita a centrare una medagliaper ilnell’inseguimento individuale femminile sui 3.000 metri. Al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines la gara è iniziata alle 15,16 di oggi (domenica 1° settembre), avversaria la neozelandese classe ’92 Nicole Murray. Quest’ultima è apparsa fin da subito più in palla, mentre la pedalata dell’azzurra non è mai sembrata sciolta. Il vantaggio di Murray è apparso fin da subito importante, mentrenon è riuscita a mantenere il ritmo tenuto in mattinata nelle qualifiche. La neozelandese ha trionfato – aggiudicandosi la medaglia di– chiudendo con un tempo di 3’36”206, mentreha passato il traguardo finale dopo l’ultimo giro segnando un tempo di 3’43”774.