Neres rapinato dopo Napoli-Parma pistola puntata e Rolex rubato

(Di domenica 1 settembre 2024) Davidvittima di una rapina armata, l’attaccante delminacciato e dedel suo orologio. Una serata da incubo per David, nuovo acquisto delaver brillato nella vittoria contro il, fornendo l’assist decisivo per il 2-1 di Anguissa, il brasiliano è stato vittima di una rapina a mano armata. I dettagli dell’accaduto Secondo quanto riportato in esclusiva da Calcio24.it: “Davidè statoa Fuorigrotta mentre era nel van che lo stava accompagnando all’hotel Parker’s in compagnia di sua moglie. Due malviventi a bordo di una motocicletta si sono avvicinati al lato sinistro del van e hanno rotto il vetro dell’auto e hanno minacciato il brasiliano con unaintimandogli di consegnare loro il suo orologio.” L’attaccante, sotto shock, ha consegnato il suoairi, che sono fuggiti in moto.