MotoGP GP San Marino 2024 | programma date orari e diretta tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Lasi prepara ad uno dei round più iconici della stagione: il Gran Premio di San. Ospitato dal circuito di Misano, dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, il tredicesimo appuntamento del motomondiale si prospetta come uno dei più calorosi della stagione. I piloti scenderanno in pista tra venerdì 6 settembre e domenica 8. La prima giornata sarà dedicata interamente alle prove libere, con la prima sessione attesa per le 10:45, mentre il prequalifiche andrà in scena tra le 15:00 e le 16:00. La giornata di sabato si aprirà con l’ultima finestra dedicata alle prove libere, tra le 10:10 e le 10:40, con le qualifiche che scatteranno poi alle 10:50. Nel pomeriggio della stessa giornata, a partire dalle 15:00, andrà in scena la gara sprint. Infine, domenica, il weekend culminerà con il Gran Premio inper le 14:00.