L’Udinese batte un buon Como Decisivo il fattore concretezza

(Di domenica 1 settembre 2024)ha la meglio di ungrazie alla rete nel primo tempo di Brenner. Gli ospiti lasciano il Friuli con 0 punti ma maggiori convinzioni per il futuro. LA PRESTAZIONE –si presenta alla sfida casalinga contro ilcon l’obiettivo di bissare il successo ottenuto contro la Lazio nella precedente gara di Serie A. Il primo tempo ci racconta una realtà diversa rispetto a quella che molti si sarebbero potuti immaginare, con la formazione ospite che attacca e si rende pericolosa in svariate occasioni. Né Andrea Belotti né Gabriel Strefezza riescono però a concretizzare le opportunità avute a disposizione durante la prima frazione di gioco. Come avviene di consueto nel gioco del calcio, una squadra che crea senza concretizzare viene punita dall’avversaria al momento propizio. Ciò accade con la rete di Brenner, che al 43? gira al volo su un cross di Ehizibue.