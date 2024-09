LIVE Moto3 GP Aragon 2024 in DIRETTA | Alonso prova la fuga Kelso e Adrian Fernandez rincorrono

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-12 giri: Furusato continua a guadagnare, 1.6 da! Intanto Veijer rimonta rabbiosa! Quinto a 2.7 dopo tre sorpassi in poche curve! -12 giri: Furusato vola e si porta a 1.8 da! Il giapponese allunga anche sul terzo posto con 6 decimi su. -13 giri: Furusato sale in seconda posizione quindi terzo Rueda davanti a. Piqueras intanto cade in curva 9. -13 giri: alle spalle dic’è enorme bagarre. Il colombiano comanda con 2.1 su, quindi 2.3 su Rueda e Furusato. -14 giri: Bertelle rimane settimo a 2.8 ead avvicinarsi alla seconda posizione, Lunetta decimo a 3.4. -14 giri:si rimette a spingere e torna ad allungare sugli inseguitori.accusa 2.0,Â, terzo, si trova a 2.5. -15 giri: Lunetta continua a scivolare in nona posizione a 3.