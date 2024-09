Kamala Harris ha un problema | il Minnesota

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 1 settembre 2024)rischia di avere undi cui quasi nessuno sta parlando: si chiama. Un sondaggio Kstp/SurveyUsa, condotto a fine luglio, attribuiva in loco alla vicepresidente un vantaggio di dieci punti su Donald Trump. Peccato però che un’altra rilevazione, sempre di Kstp/SurveyUsa, condotta alla fine di agosto, abbia visto tale vantaggio dimezzarsi, scendendo ad appena cinque punti. Si tratta di un dato abbastanza preoccupante per la candidata dem. E questo per una serie di ragioni. Innanzitutto, il secondo sondaggio è stato condotto dopo la fine della Convention democratica di Chicago: ciò vuol dire che la kermesse non solo non ha aiutato lainma che, anzi, potrebbe averla addirittura azzoppata.