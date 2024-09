Isola nota ex naufraga è convolata a nozze | le commoventi immagini del matrimonio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) Un’ex concorrente de L’dei Famosi è. Poche ore fa Roberta Morise, che ha partecipato alla sedicesima edizione del reality, ha sposato Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia (ha 12 stelle Michelin in otto ristoranti diversi) e il secondo in Europa. La storia d’amore tra i due sarebbe nata nell’estate del 2023. Ad ottobre, poi, Enrico e Roberta sono stati paparazzati da Chi ufficializzando la loro relazione. Lo scorso 30 maggio la conduttrice e lo chef hanno dato alla luce Gianmaria, il primo figlio di Roberta e il quarto di Enrico, che ha avuto tre figli dalla sua ex moglie. Ieri, 31 agosto, la coppia è, celebrate dal giornalista Alberto Matano. Era stata proprio Roberta, lo scorso febbraio, a proporre a Matano di officiare ilnel corso di una puntata de La Vita in Diretta.