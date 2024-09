Inter altro che esuberi e lista piena | spunta uno slot libero! Sorpresa?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) La fine del calciomercato per l’coincide anche con l’inzio della prima sostanazionale della stagione. Il momento peggiore per fermarsi dopo il 4-0 contro l’Atalanta ma alla fine non si tratta di una. A sorprendere forse è il posto “extra” nellaSerie A nerazzurra MILANO – La chiusura ufficiale del calciomercato estivo serve a definire sia la rosa della Prima Squadra sia le altre. In particolare quella della nuovaUnder-20 di Andrea Zanchetta, che in Primavera 1 decide di rinunciare a qualsiasi classe 2004. E mantiene appena sette classe 2005, tutti potenzialmente titolari. Il nuovo corso nerazzurro nell’ultimo step del Settore Giovanile riparte dalla classe 2006, che sarà quellaessata al progettoUnder-23 in Serie C nel prossimo triennio (si spera già dal 2025, ndr). Sono ben diciassette gli ormai ex Under-18 nerazzurri promossi in Under-20.