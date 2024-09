Formazioni ufficiali Genoa-Verona | Serie A 2024 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ledi, match valevole per la terza giornata del campionato di/2025. A Marassi va in scena una partita tutta da vivere: i padroni di casa vogliono dare continuità ad un grande inizio di stagione dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter e la vittoria di Monza. Gli ospiti hanno sconfitto all’esordio il Napoli e poi sono stati battuti a domicilio dalla Juventus di Thiago Motta. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:30, ecco le sceltedi Alberto Gilardino e Paolo Zanetti.: Gollini, Vogliacco, De Winter, Vasquez, Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Aaron, Vitinha, Pinamonti.: in attesaSportFace.