Fiorentina-Monza Gosens | Bellissima sensazione segnare Sono qui per aiutare la squadra

(Di domenica 1 settembre 2024) “Aver fatto gol oggi è unaqui perlama volevo vincere, quindicontento, ma sarebbe stata meglio la vittoria. Cosa ha chiesto Palladino? Mi ha chiesto di fare le cose cheabituato a fare. Ho lavorato con Gasperini e Inzaghi che hanno un’idea simile, quindi l’adattamento è più facile.contento di aver fatto la mia partita”. Queste le parole a Dazn di Robindopo il gol del definitivo 2-2 fra. “Questo gruppo è molto forte, ovviamentearrivati tanti giocatori nuovi e c’è bisogno di tempo per l’adattamento, però secondo me oggi si è visto lo spirito di questa, perché se vai sotto due a zero non è mai facile ribaltare la partita – ha aggiunto-. Lo spirito è quello giusto, ora dobbiamo lavorare ancora meglio. Abbiamo due settimane per preparare la prossima partita, puntiamo in alto”.