F1 GP Italia Verstappen | E’ andato tutto male strategia sbagliata e niente passo

(Di domenica 1 settembre 2024) Maxha concluso al sesto posto il Gran Premio d’. Una prova anonima quella dell’olandese alla guida della sua RB20, ormai ridimensionata rispetto alle rivali in pista e a secco di vittorie da sei gare. Al termine della gara di Monza, il tre-volte campione del mondo ha rilasciato alcune dichiarazioni, mostrandosi visibilmente deluso: “La mia gara? Non eccezionale, ho provato a fare il mio lavoro. Sapevo che ilgara non era competitivo, per cui ho provato a fare il massimo. Non è andata bene nessuna opzione. Brutto pit-stop,non azzeccata, insomma una brutta domenica. Avremo tanto lavoro da fare prima di Baku”, ha detto Max. F1 GP: “E’” SportFace.