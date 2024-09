Esplosione nella villetta in Salento muore l' ultimo sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Non ce l'ha fatta Giuseppe Buonamassa, 24 anni di Gravina in Puglia, rimasto coinvolto nell'incidente domestico in cui hanno perso la vita il suocero, Giuseppe Agostinacchio di 58 anni e la fidanzata Irene Agostinacchio di 23. I tre erano stati investiti da una violentacon incendio, a seguito di una fuga di gas, la notte tra il 14 e il 15 agosto nell'abitazione estiva di Porto Cesareo in provincia di Lecce. Il ventiquattrenne è deceduto in queste ore (ieri era il suo compleanno) dopo 15 giorni di lotta tra la vita e la morte in un letto di ospedale.