Don’t worry Darling come ho fatto a non vederlo prima!

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Durante una delle rare serate dedicate al mio divano e alla tv, mi sono imbattuta in un film in onda su Netflix,. Il film è del 2022 ed è incredibile che fino ad oggi non ho mai avuto occasione di. La regia è di Olivia Wilde, bellissima e talentuosa attrice di pellicole di successoRush, Her, Babylon. Solo dopo, sono venuta a conoscenza dei vari retroscena che riguardano il film, in particolare il controverso rapporto della regista con l’attrice protagonista Florence Pugh e ilche la Wilde si fosse innamorata del suo attore protagonista Harry Styles, lasciando il marito per lui. Al netto di tutti i gossip da ombrellone, il film è molto bello ed estremamente valido sia dal punto di vista registico, che di scrittura, per non parlare di scenografia e costumi.