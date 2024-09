C’è qualcosa che non va Ineos preoccupata per Filippo Ganna | Indagare se ha una malattia specifica

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Tre giorni fasi era ritirato dal Renewi Tour, decidendo di non disputare la seconda tappa dell’evento in Belgio. Il fuoriclasse piemontese ha rinunciato a una cronometro individuale di 15,4 km, ovvero la prova prediletta dal due volte Campione del Mondo della specialità e fresca medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024. LaGrenadiers aveva spiegato che il ciclista era stato colpito dalla stanchezza già nelle giornata precedente, quando tagliò il traguardo con un ritardo di otto minuti da Jonathan Milan (era una frazione per velocisti). Non si era parlato di particolari problemi fisici o di salute, ma oggi sono giunti ulteriori dettagli per bocca di Zakkari Dempster. Il direttore sportivo della compagine britannica ha dichiarato a Het Nieuwsblad: “Le sue prestazioni in Germania erano già molto inferiori a quelle di cuiè capace.