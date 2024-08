Tumori lo studio italiano che rivoluziona la ricerca pubblicato in copertina da Science

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) Una scopertaria arriva dall’Italia e potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui si combatte il cancro. Il professor Stefano Santaguida, esperto di oncologia sperimentale presso l’Istituto Europeo di Oncologia e docente all’Università Statale di Milano, ha guidato un team ditori che ha svelato un meccanismo chiave nella sopravvivenza delle cellule tumorali. Il risultato di questo lavoro è statosulladi “”, una delle riviste scientifiche più prestigiose al mondo.Leggi anche:, è allarme per i più giovani: “Più esposti a 17 tipologie di cancro” LoIl fulcro della scoperta è la proteina p62. Questa molecola, fino a poco tempo fa trascurata, si è rivelata un elemento cruciale per le cellule tumorali. La proteina sostiene la loro capacità di sopravvivere, crescere e diffondersi nel corpo.