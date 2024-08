Tragedia nel ciclismo Simone Roganti muore a 21 anni

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Pescara, 31 agosto 2024 – Un malore improvviso, il cuore che si ferma e la vana corsa dei soccorritori per provare a rianimarlo. Così è morto, il giovane corridore della MG Kvis-Colors for Peace. Ventunocompiuti il 25 agosto e ancora tanti chilometri da fare in sella alla sua bicicletta, ma venerdì sera intorno alle 22.30 il suo cuore ha ceduto. Malore fatale in casa Il giovane si trovava nella sua casa di Spoltore, in provincia di Pescara, insieme ai genitori che hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma pernon c'è stato niente da fare. Il giovane ciclista, prima dell'attuale squadra, aveva corso per due stagioni con la Um Tools D'Amico.