TNA | Debutto a sorpresa di JBL ad Emergence

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 31 agosto 2024) TNAha visto un’apparizione inaspettata dell’ex star della WWE e Hall of Famer JBL. Dopo il main event, nel quale Nic Nemeth ha difeso con successo il suo TNA World Championship contro Josh Alexander, JBL ha fatto il suo ingresso e ha confrontato Nemeth sul ring. I due si sono scambiati alcune parole non udibili prima che JBL ritornasse nel backstage. Questo segna solo l’ultimo di una serie di apparizioni adi JBL in eventi non-WWE. Nelle ultime settimane, ha anche fatto apparizioni in GCW e in AAA. Look who showed up at TNA! @JCLayfield @NicTNemeth Watch #TNANOW on TNA+: pic.twitter.com/DkRAcmtXfc— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) August 31, 2024