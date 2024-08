Thiago Motta dribbla | Squadre da scudetto? C’è solo la Roma

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024), nonostante la sua Juventus abbia la possibilità di chiudere agosto al primo posto davanti l’Inter,la domanda sullo. DRIBBLING– In conferenza stampa, il tecnico della Juventus,, hato in questo modo la domanda sullepretendenti per la vittoria del titolo: «Mi sono fatto l’idea che siamo concentrati sulla, perché ce l’abbiamo domani sera. Tutto il resto conta pochissimo, perché siamo all’inizio e il campionato cambia sempre. Contalae la». I bianconeri, vincendo domani sera contro la squadra di Daniele De Rossi, salirebbero a quota nove punti scavalcando nuovamente l’Inter. I campioni d’Italia, ieri, hanno schiantato l’Atalanta per 4-0 nell’anticipo serale del venerdì.