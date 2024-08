The Deliverance la recensione | Lee Daniels rivisita L’esorcista per Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 31 agosto 2024) The- La redenzione, disponibile su, intreccia il dramma familiare e l'horror, facendo leva su un valido cast capitanato da Andra Day e Glenn Close. La produzione di Lee, nato a Philadelphia, classe 1959, si può suddividere idealmente in due settori: le opere dal taglio più autoriale ed 'estremo', con spiccate tendenze al melodramma, quali Precious, il suo pluripremiato film del 2009, e il thriller The Paperboy, che nell'essere così imperfetto e slabbrato trovava più di un motivo d'interesse; e pellicole a sfondo storico come The Butler e Gli Stati Uniti contro Billie Holiday, legate alla questione razziale nella società americana e contraddistinte da un approccio ben più convenzionale. Rispetto a tali categorie, The- La redenzione può essere considerato una sorta di