Ruba un gioiello al padre e prova a venderlo ad un Compro oro | in arresto 23enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 31 agosto 2024) Nel pomeriggio del 30 agosto 2024, i Carabinieri della Stazione di Scauri hanno arrestato in flagranza di reato undel posto, sorpreso mentre tentava di vendere una collana d’oro presso un’attività commerciale dioro. L’oggetto era statoto nella stessa giornata e apparteneva aldel giovane. L’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria. L'articolounalad un “oro”: inproviene da Dayitalianews.