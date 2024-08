Pisa regina del mercato – La videorubrica Dal Bar Gagna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024), 31 agosto 2024 –deldi serie B, o comunque sul podio della categoria. Il voto è la conseguenza di tre analisi complementari fra loro. Primo: ilsulla carta si è rafforzato in ogni reparto costruendo una squadra estremamente competitiva nei titolari e nelle alternative. Nel gioco delle coppie la trequarti offre addirittura un surplus di possibilità: Tramoni, Moreo, Arena, Mlakar, Vignato e (quando rientrerà) Morutan per due posti a disposizione nello scacchiere di Inzaghi. Enorme ricchezza potenziale. Se vogliamo manca un’alternativa a Caracciolo in difesa dove è comunque rimasto Rus. Inoltre la rosa è giovanissima e di proprietà (eccezion fatta per G. Bonfanti). Inzaghi potrebbe schierare un 4-4-2 offensivo interamente nato e cresciuto nel nuovo millennio: Esteves (al netto dell’infortunio), G.