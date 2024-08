Oasis ' annulleremo i biglietti venduti su siti non autorizzati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) "Prendete nota, idell'Live 25 possono essere risolo a valore nominale tramite TichetmsterUk e Twickets!. Iche compaiono su altrisecondari di biglietteria sono contraffatti e saranno annullati dai promotori". Lo dicono glisu X per tranquillizzare i fan dopo il caos e l'intasamento che si è creato subito dopo l'apertura della vendita dei, questa mattina (in Italia alle ore 10), sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie per l'acquisto deidel loro tour 2025 in 17 date in Irlanda e Inghilterra.