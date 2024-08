Non accetterò una vita che non merito | Analisi di Maxxxine

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 31 agosto 2024) Con, Ti West completa la sua trilogia, esplorando l’incessante ricerca dei sogni e l’intricata commistione tra autodeterminazione e destino di una donna ambiziosa. X: A Sexy Horror Story Una scena di X: A Sexy Horror Story © Midnight FactoryX, il primo capitolo della serie, prepara il terreno, strizzando l’occhio a The Texas Chain Saw Massacre e sovvertendo i tipici topoi dei film slasher, a partire da quello della final girl. Tradizionalmente, esso è utilizzato come faro di innocenza in mezzo alla carneficina; questo archetipo spesso sopravvive aderendo ai codici morali convenzionali di una sola ragazza, in netto contrasto con le altre vittime del gruppo, che si impegnano in comportamenti tradizionalmente considerati “immorali”. La final girl è quindi tendenzialmente pura e virtuosa, ma non Maxine.